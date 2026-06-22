Сергей Собянин: три исторические школы обновят в Таганском районе

В Таганском районе столицы в рамках программы "Моя школа" обновят сразу три учебных заведения. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в MАХ.

Основные корпуса школ были построены в середине 1930-х годов по индивидуальным проектам. После реконструкции они получат обновленные фасады с яркими акцентами, аналогичная цветовая гамма будет использована и в интерьере. Вместо традиционных библиотек появятся медиатеки, учебные кабинеты оснастят современным оборудованием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.