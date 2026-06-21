В ТиНАО построили и отремонтировали пять школ за счет городского бюджета

В ТиНАО с 2021 года построили и обновили пять школ за счет городского бюджета. Новые образовательные учреждения появились в районах Вороново, Бекасово, Краснопахорский, Щербинка и Внуково. Они смогут принять более 3 тысяч детей.

Одним из ключевых проектов стала реконструкция старого здания в селе Кленово. После обновления там смогут обучаться ученики 1–5‑х классов.

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