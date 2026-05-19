19 мая, 13:30

Общество

Минпросвещения РФ утвердило единую программу обучения физкультуре в школах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство просвещения РФ одобрило единую программу обучения физической культуре в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в рамках Всероссийского съезда учителей физкультуры в Тульской области, передает РИА Новости.

Помимо этого, Кравцов рассказал, что ведомство работает над созданием учебника по физкультуре для российских школ.

Ранее руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева, представляющий Минпросвещения, Максим Костенко сообщил, что в России разработан проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, который включает 16 обязательных предметов.

В перечень вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура. Помимо этого, документ предусматривает изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка.

Однако, как уточнил Костенко, эти дисциплины включаются в программу только при наличии заявлений от учеников или их родителей и при условии, что школа располагает необходимыми ресурсами для их преподавания. По его словам, никто не может принудить школьника осваивать два иностранных языка, если семья против.

