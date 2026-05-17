Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 12:30

Мэр Москвы

Собянин: суперколледж в стиле русского авангарда появится в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Суперколледж в стиле русского авангарда построят в Коммунарке. Его изюминкой станет красный многослойный фасад, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По его словам, сложная форма фасада с выступающими эркерами поможет улавливать прямой солнечный свет.

"Здание будет переменной этажности – от трех до девяти этажей. На одном основании расположатся четыре учебных корпуса – под аудитории, мастерские и лаборатории. Производственные полигоны с тяжелым оборудованием займут стилобат", – подчеркнул мэр Москвы.

В центре здания сделают многофункциональное пространство с большим и малыми амфитеатрами, медиатеками и выставками.

Общая площадь колледжа превысит 113 тысяч квадратных метров. Он сможет принять более 16 тысяч студентов, которые будут учиться на направлениях строительства, промышленности, ИТ, транспорта, образования, креативных индустрий и гостеприимства, финансов и торговли.

Для студентов направления "Строительство" оборудуют отдельный уличный полигон для практической подготовки в реальных условиях. Он максимально повторяет строительную площадку, на которой можно увидеть весь технологический процесс.

"Архитектурная концепция согласована, все работы планируем завершить, согласно Адресной инвестиционной программе, в 2029 году", – добавил Собянин.

В Москве планируется возвести 7 инновационных колледжей. Мэр подчеркнул, что уже известно, как будут выглядеть здания в Коммунарке, Южном Тушине и Филевском Парке.

Количество бюджетных мест в городских колледжах увеличено с 37 тысяч в 2025 году до около 50 тысяч в 2026-м, сказала ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Абитуриенты могут выбрать одну из 150 востребованных профессий в 10 отраслях экономики столицы.

Мэр Москвы рассказал о строительстве школы будущего в Мещанском районе

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика