Собянин: суперколледж в стиле русского авангарда появится в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Суперколледж в стиле русского авангарда построят в Коммунарке. Его изюминкой станет красный многослойный фасад, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По его словам, сложная форма фасада с выступающими эркерами поможет улавливать прямой солнечный свет.

"Здание будет переменной этажности – от трех до девяти этажей. На одном основании расположатся четыре учебных корпуса – под аудитории, мастерские и лаборатории. Производственные полигоны с тяжелым оборудованием займут стилобат", – подчеркнул мэр Москвы.

В центре здания сделают многофункциональное пространство с большим и малыми амфитеатрами, медиатеками и выставками.

Общая площадь колледжа превысит 113 тысяч квадратных метров. Он сможет принять более 16 тысяч студентов, которые будут учиться на направлениях строительства, промышленности, ИТ, транспорта, образования, креативных индустрий и гостеприимства, финансов и торговли.

Для студентов направления "Строительство" оборудуют отдельный уличный полигон для практической подготовки в реальных условиях. Он максимально повторяет строительную площадку, на которой можно увидеть весь технологический процесс.

"Архитектурная концепция согласована, все работы планируем завершить, согласно Адресной инвестиционной программе, в 2029 году", – добавил Собянин.

В Москве планируется возвести 7 инновационных колледжей. Мэр подчеркнул, что уже известно, как будут выглядеть здания в Коммунарке, Южном Тушине и Филевском Парке.

Количество бюджетных мест в городских колледжах увеличено с 37 тысяч в 2025 году до около 50 тысяч в 2026-м, сказала ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Абитуриенты могут выбрать одну из 150 востребованных профессий в 10 отраслях экономики столицы.

