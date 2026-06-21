Путин поздравил медиков с профессиональным праздником

День медицинского работника отметят в России 21 июня. Это главный праздник всех врачей, медсестер, медбратьев, фельдшеров, лаборантов и студентов-медиков. Он отмечается традиционно в третье воскресенье июня. Медиков поздравил Владимир Путин.

В видеообращении российский лидер подчеркнул, что всех представителей этой профессии объединяет "высокая цель", которая заключается в служении людям и сбережении здоровья нации.

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