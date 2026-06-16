Песков заявил, что Киев официально не предлагал встречу Путина и Зеленского на саммите G7

Официальных предложений о проведении встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях саммита G7 от Киева не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подтвердил визит американских эмиссаров – Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, однако точных дат пока нет.

При этом Песков подчеркнул, что Россия открыта для переговоров с Украиной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.