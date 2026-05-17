Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 10:18

Политика

Вице-премьер Трутнев заявил, что РФ и КНР должны продолжить обмен технологиями

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Россия и Китай должны активно продолжать обмен технологиями, так как это служит ключевым фактором развития стран в современных реалиях. Такое заявление сделал вице-премьер РФ – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе пресс-подхода на полях Х Российско-китайского Экспо в Харбине.

Оценивая выставку, Трутнев назвал ее сбалансированной, однако уточнил, что его первые впечатления после осмотра стендов были смешанными.

"Честно хочу признаться, что, когда мы по ней пошли и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей (из КНР представлены. – Прим. ред.) дроны и роботы, то немного расстроился", – цитирует политика ТАСС.

Вице-премьер указал, что во время дальнейшего ознакомления с павильонами он убедился в высоком уровне представленных российских разработок. По его словам, на выставке есть отечественная техника, вертолеты и технологические достижения.

Между тем Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Поездка российского президента приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика