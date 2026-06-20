"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": самая масштабная атака БПЛА на Москву

Главное событие недели – самая масштабная атака БПЛА на Москву за последние два года. Мониторим столичные заправки и следим, что ответит ФАС по поводу повышения цен на некоторых АЗС.

Также проверим материалы, используемые во время капремонта жилых домов: кто за него отвечает и как он проходит?

Кроме того, отметим День медицинского работника и расскажем об исцеляющей среде, которую врачи и архитекторы создают для пациентов московских больниц и поликлиник.

Все самые важные события и явления, которые так или иначе отразились на жизни города за последние семь дней, – в программе "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым".

