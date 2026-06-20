Не менее 25 судов пересекли Ормузский пролив после меморандума США и Ирана

Не менее 25 судов пересекли Ормузский пролив после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, сообщает газета Washington Post. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить мирную сделку в течение 60 дней и не возобновлять боевые действия.

Первый раунд переговоров пройдет в ближайшие дни в Швейцарии, туда вылетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Позже в Европу прибудут вице-президент Джей Ди Вэнс и зять Трампа Джаред Кушнер. В Москве подготовку к переговорам оценили позитивно. МИД отменил рекомендацию не ездить в страны Персидского залива.

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