Новый учебный корпус откроется в столичном районе Внуково

В столичном районе Внуково готовится к открытию новый учебный корпус, который примет первых учеников уже 1 сентября. Здание называют "школьным городом" за его продуманную инфраструктуру и масштаб.

В школе предусмотрены два главных входа для разделения потоков учеников разных возрастов. В классах созданы условия для практических занятий и исследовательской работы. Рядом обустроены спортивные площадки и зоны для активного отдыха.

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