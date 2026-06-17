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17 июня, 23:15

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Новый учебный корпус откроется в столичном районе Внуково

Новый учебный корпус откроется в столичном районе Внуково

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В столичном районе Внуково готовится к открытию новый учебный корпус, который примет первых учеников уже 1 сентября. Здание называют "школьным городом" за его продуманную инфраструктуру и масштаб.

В школе предусмотрены два главных входа для разделения потоков учеников разных возрастов. В классах созданы условия для практических занятий и исследовательской работы. Рядом обустроены спортивные площадки и зоны для активного отдыха.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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