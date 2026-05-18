Мэр Москвы: началось строительство школы и детского сада в Хорошёвском районе

Новый образовательный комплекс начали строить в Хорошёвском районе Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ. В здании разместят детский сад на 175 малышей и школу для 400 учеников.

Комплекс возведут в 3-м Хорошёвском проезде. В школьном блоке будут кабинеты, обеденный зал, медиатека и ИT-полигон. В детском саду оборудуют группы, музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий.

