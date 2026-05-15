Публикацию данных об атаках БПЛА запретила Антитеррористическая комиссия в Москве

Чтобы избежать распространения недостоверной информации, Антитеррористическая комиссия приняла положение об ограничении публикации данных о терактах, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов.

Правило не коснется данных Минобороны, информации на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также в блоге Сергея Собянина. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для физических лиц до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 200 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.