Forbes назвал Петра Белого новым миллиардером из фармацевтики в России

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Капитал основателя и крупнейшего акционера фармкомпании "Промомед" Петра Белого превысил 1 миллиард долларов, что сделало его пятым отечественным миллиардером, заработавшим состояние на производстве лекарств. Об этом пишет Forbes.

В основе состояния Белого лежит контрольный пакет акций "Промомеда" – около 88%. 9 июня цена одной акции компании во время торгов на Московской бирже достигала 420 рублей 85 копеек. Таким образом, стоимость пакета предпринимателя на тот момент равнялась 78,4 миллиарда рублей.

Белый основал свою компанию в 2005 году. В ее структуру входят биотехнологическая лаборатория и завод "Биохимик", а всего в портфеле у фирмы – свыше 350 лекарственных препаратов. Среди наиболее известных фигурируют средства для лечения ожирения "Редуксин" и "Квинсента", а также препарат "Амбене Био".

С 2024 года "Промомед" торгуется на Московской бирже. Рынок оценил ее стоимость в 85 миллиардов рублей. По итогам прошлого года выручка компании выросла на 35%, до 21,4 миллиарда рублей.

До этого миллиардерами в этой же сфере являлись совладельцы холдинга "Огмент Инвестментс" Виктор Харитонин и Егор Кульков, основатели компаний "Р-Фарм" Алексей Репик и "Фармасинтез" Викрам Пуния. Также миллиардерами считаются владельцы фармацевтических дистрибьюторов: группы "Протек" Вадим Якунин и компании ФК "Пульс" Эдуард Нетылько.

Ранее стало известно, что общее состояние российских миллиардеров с начала 2025 года увеличилось на 22,547 миллиарда долларов. В список 500 богатейших людей Земли входят 22 россиянина, чье совокупное состояние оценивалось в свыше 317 миллиардов долларов.

Первое место среди них занимает Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 3,82 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда. За ним следуют совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин.

