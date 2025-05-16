The Sunday Times: Карл III занял 238-е место в рейтинге богатых жителей Великобритании

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Король Великобритании Карл III занял 238-е место в рейтинге самых богатых жителей Соединенного Королевства. Его состояние оценивается в 640 миллионов фунтов стерлингов (850 миллионов долларов). Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Уточняется, что за год состояние монарха выросло на 30 миллионов фунтов. Это позволило ему переместиться вверх на 20 позиций. Основной источник состояния монарха – управление герцогством Корнуолл. Речь идет о совокупной стоимости недвижимости, которая принадлежала Карлу III, пока он был принцем Уэльским.

По информации издания, стоимость входящих в герцогство земель в стране общей площадью свыше 50 тысяч гектаров, а также 260 ферм и стадиона в Лондоне оценивается в 1,1 миллиарда фунтов.

"С 2011 по 2024 год доходы от герцогства выросли на 43% до 25,7 миллиона фунтов в год", – отметили в СМИ.

В 2022 году управления герцогством перешло принцу Уэльскому Уильяму. Он является наследником престола.

Карл III разделили 238-е место рейтинга с бывшим премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его женой Акшатой Мурти. Их состояние сократилось с 651 миллионов фунтов в 2024 году до 640 миллионов фунтов в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в список богатейших бизнесменов мира вошли 146 россиян. По данным Forbes, суммарное состояние россиян также обновило рекорд и составило 625,5 миллиарда долларов.

Лидером списка среди бизнесменов РФ остается основатель "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием 28,7 миллиарда долларов. На втором месте находится основатель "Северстали" Алексей Мордашов (28,6), а на третьем – глава "Новатэка" Леонид Михельсон (28,4).