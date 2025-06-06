Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 14:15

Экономика

Forbes назвал Диану Хендрикс самой богатой self-made женщиной

Фото: ТАСС/Zuma

Первое место в ежегодном списке самых богатых self-made женщин восьмой год подряд заняла Диана Хендрикс. Она владеет строительной компанией ABC Supply по поставке кровельных материалов. Об этом свидетельствуют данные списка Forbes.

По данным журнала, состояние Хендрикс оценивается в 22,3 миллиарда долларов (около 1,7 триллиона рублей). Далее идет американская телеведущая Опра Уинфри с 3,1 миллиарда долларов (около 239 миллиардов рублей), модель и предприниматель Ким Кардашьян с 1,7 миллиарда долларов (131 миллиард рублей). Продажи Skims (бренд Ким Кардашьян), по оценкам, приближаются к 900 миллиардам долларов в год. На четыре строчки ниже стоит певица Тейлор Свифт – 1,6 миллиарда долларов (около 123 миллиардов рублей).

В списке оказались также:

  • Рианна;
  • Мадонна;
  • Бейонсе;
  • Селена Гомес;
  • Кайли Дженнер;
  • Селин Дион;
  • Кэти Перри.

Самый "низкий" доход оказался у теннисистки Серены Уильямс. Порог для попадания в рейтинг начинался с 350 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III занял 238-е место в рейтинге самых богатых жителей Соединенного Королевства. Его состояние оценивается в 640 миллионов фунтов стерлингов (850 миллионов долларов). За год состояние монарха выросло на 30 миллионов фунтов. Это позволило ему переместиться вверх на 20 позиций.

Читайте также


экономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика