06 июня, 14:15Экономика
Forbes назвал Диану Хендрикс самой богатой self-made женщиной
Фото: ТАСС/Zuma
Первое место в ежегодном списке самых богатых self-made женщин восьмой год подряд заняла Диана Хендрикс. Она владеет строительной компанией ABC Supply по поставке кровельных материалов. Об этом свидетельствуют данные списка Forbes.
По данным журнала, состояние Хендрикс оценивается в 22,3 миллиарда долларов (около 1,7 триллиона рублей). Далее идет американская телеведущая Опра Уинфри с 3,1 миллиарда долларов (около 239 миллиардов рублей), модель и предприниматель Ким Кардашьян с 1,7 миллиарда долларов (131 миллиард рублей). Продажи Skims (бренд Ким Кардашьян), по оценкам, приближаются к 900 миллиардам долларов в год. На четыре строчки ниже стоит певица Тейлор Свифт – 1,6 миллиарда долларов (около 123 миллиардов рублей).
В списке оказались также:
- Рианна;
- Мадонна;
- Бейонсе;
- Селена Гомес;
- Кайли Дженнер;
- Селин Дион;
- Кэти Перри.
Самый "низкий" доход оказался у теннисистки Серены Уильямс. Порог для попадания в рейтинг начинался с 350 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III занял 238-е место в рейтинге самых богатых жителей Соединенного Королевства. Его состояние оценивается в 640 миллионов фунтов стерлингов (850 миллионов долларов). За год состояние монарха выросло на 30 миллионов фунтов. Это позволило ему переместиться вверх на 20 позиций.