Собянин: новый пешеходный переход свяжет районы Тимирязевский и Марфино

Новый подземный пешеходный переход появится между районами Тимирязевский и Марфино. Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ, после завершения строительства у москвичей появится возможность быстро передвигаться между Локомотивным и Гостиничным проездами, а также улицей Комдива Орлова.

Переход пройдет под железнодорожными путями МЦД-1, что откроет доступ к городскому вокзалу Петровско-Разумовская. Длина сооружения составит более 80 метров с двумя лестничными сходами, оборудованными лифтами. Строительство не повлияет на движение поездов, так как используется закрытая проходка с защитным экраном из труб.

