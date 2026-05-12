12 мая, 07:45
Мэр Москвы рассказал, как технологии ускоряют проектирование новых линий метро
В проектировании столичного метро используют современные цифровые технологии. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.
Информационное моделирование помогает координировать работу специалистов и решать инженерные задачи на ранних этапах. Всего для метро уже создали 600 цифровых двойников с данными о материалах, габаритах и характеристиках будущих объектов.
