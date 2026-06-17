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17 июня, 15:40

Общество

Хозяйка передвигающегося на двух лапах бульдога из Коммунарки рассказала его историю

Фото: Москва 24

Жительница Коммунарки Елена, которая является хозяйкой передвигающегося на двух лапах французского бульдога по кличке Тор, рассказала Москве 24 историю собаки.

Ранее в Сети распространились кадры с женщиной, которая пытается во время прогулки помочь псу дойти до дома с помощью поводка. Выяснилось, что животное не может наступать на задние лапы из-за грыжи и врожденных проблем с позвоночником. Неравнодушные пользователи, в том числе из Белоруссии, захотели найти хозяйку собаки, чтобы помочь ей купить инвалидную коляску для питомца.

Однако владелица 11-летнего пса рассказала, что у Тора есть все, в том числе инвалидная коляска. По ее словам, питомец садится в нее, но не хочет ходить – он или стоит, или ложится на бок. Женщина уточнила, что пес перемещается только с помощью поводка на двух передних лапах.

При этом Тор с детства любит активные игры. Однако сейчас он предпочитает лишь сидеть на траве. Хозяйка питомца, несмотря на свое самочувствие, ежедневно отправляется с ним на прогулки.

"Замечательный песик, приносит нам много радости. Хлопоты, конечно, с ним. Но тем не менее радости больше дарит нам всем. Эмоции классные", – добавила жительница Коммунарки.

Она также рассказала, что животному уже делали операцию, но позже у него возникли осложнения. Главврач ветеринарной клиники Имран Юнси объяснил, что у бульдогов с рождения есть ген, который отвечает за раннюю дегенерацию и старение межпозвоночных дисков.

"В целом спина имеет много аномалий развития. В частности, не обязательно иметь грыжу диска, чтобы плохо ходить. Есть еще ряд аномалий, которые могут это спровоцировать", – подчеркнул специалист.

Ветеринар добавил, что для французского бульдога 11 лет – это большой возраст. По его словам, к этому моменту у таких собак часто отказывают задние лапы на фоне миелопатии (комплекс нарушений функций спинного мозга, возникающий из-за воспалительных процессов, травм, сосудистых аномалий или опухолей. – Прим. ред.).

Ранее жители столицы стали замечать в поведении пернатых питомцев странности, которые могут сигнализировать о скрытой депрессии. Такие признаки, как апатия, громкий крик и выщипывание перьев, опасно игнорировать.

Орнитолог Вадим Мишин рассказал, что основная причина депрессии птиц заключается в изменении режима жизни питомцев и качества их общения с хозяином. Если владелец птицы обратил внимание на ее угнетенное состояние (отказ от еды, снижение активности и нахохленность), эксперт посоветовал обратиться к орнитологу. Специалист предоставит медикаментозную терапию животному и реабилитацию.

"Спецреп": собачий люкс

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