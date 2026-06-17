Врач Логина: частое чихание может быть реакцией на плесень в доме

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Частое чихание дома может указывать на наличие плесени в бытовой технике. Об этом News.ru рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По словам врача, при аллергии на плесневые грибы человек чувствует, что у него возникает затрудненное дыхание в теплую влажную погоду, а также в помещении, где работают кондиционеры и увлажнители воздуха.

Плесень, продолжила специалист, может активно развиваться в самом приборе при его неправильной обработке. Клинически аллергия чаще всего проявляется в виде заложенности носа, ринореи и чихании, кожные проявления возникают реже. Поэтому всю бытовую технику надо регулярно мыть и обрабатывать лимонной кислотой, подчеркнула Логина.

В мире существует более двух тысяч видов плесени. Грибы и споры очень устойчивы, они могут выживать даже в холодном климате, однако, когда они попадают в благоприятные условия, быстро восстанавливаются и начинают размножаться, пояснила специалист.

Она уточнила, что плесневые грибы круглый год находятся в атмосферном воздухе. Теплая влажная погода и прелая листва – это те условия, при которых их концентрация значительно увеличивается. По этой причиной проявление сезонных обострений аллергии происходит поздней осенью или ранней весной.

Ранее доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева заявила об опасности черной плесени в дачных домах. Она объяснила, что грибной мицелий может проникать в обои, штукатурку или дерево на несколько сантиметров.

В процессе жизнедеятельности плесень выделяет микотоксины, которые попадают в воздух. При длительном вдыхании это может спровоцировать кашель, одышку, усталость, головные боли и снижение иммунитета, добавила специалист.