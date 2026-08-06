Хуснуллин заявил, что строительной отрасли России не хватает 200 тыс работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дефицит кадров в строительном комплексе России составляет около 200 тысяч человек. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Нам не хватает примерно 200 тысяч человек. Это много", – отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что ИИ-сервисы для стройки прошли новые этапы пилотирования. В тестировании приняли участие 11 регионов России. Подобные цифровые инструменты помогают на ранних этапах находить ошибки и снижать риски на стройке.

В частности, участники смогли проверить функциональность, а также скорость работы ИИ. Тестирование также проходило на площадках ГК "ФСК".