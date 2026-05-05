05 мая, 09:04

Специалист Золотарева: черная плесень на стенах может провоцировать одышку и усталость

В неотапливаемых домах после зимы стены, полы и мебель сильно промерзают. С наступлением весны на улице теплеет и в помещения проникает влажный воздух, который при контакте с холодными поверхностями остывает и конденсируется. В таких условиях влажность может подняться выше 70%, создавая условия для черной плесени. Об этом в беседе с RT рассказала доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Доцент объяснила, что споры грибов присутствуют везде, но опасны только при стойкой влажности. Грибной мицелий способен проникать в обои, штукатурку или дерево на несколько сантиметров. В процессе жизнедеятельности плесень выделяет микотоксины, попадающие в воздух. При длительном вдыхании это может приводить к кашлю, одышке, усталости, головным болям и снижению иммунитета.

Эксперт предостерегла от обработки пятен отбеливателем, хлоркой или уксусом. Более эффективный метод – осушение помещения до влажности ниже 50%, механическая очистка налета и нанесение фунгицидных грунтовок на основе четвертичных аммониевых соединений.

Гипохлорит натрия окисляет пигмент, и видимый черный цвет исчезает. Однако следует помнить, что сам раствор также содержит воду, которая уходит в стену и повышает влажность материала, поэтому через некоторое время грибок снова появится на поверхности. По ее словам, эти средства лишь окисляют пигмент и убирают видимый цвет, но вода из раствора дополнительно увлажняет стену, и грибок возвращается.

Обработку грунтовкой проводят строго по инструкции, обычно в два слоя с интервалом в сутки. Однако эксперт подчеркнула: если стена промерзает из-за дефектов конструкции, проблему не решит никакая химия, так как до устранения источника конденсата плесень будет появляться снова.

Ранее аллерголог Владимир Болибок рассказал, что раздражающий дерматит часто возникает сразу или вскоре после контакта с плохо выполосканной после стирки одеждой. Причиной может стать высокая концентрация раздражителя. Симптомами являются покраснение, сухость, жжение, которые строго ограничены зоной контакта с тканью.

