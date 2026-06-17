"Адольфа Гитлера" задержали в Нижнем Тагиле после заказа пиццы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Нижнем Тагиле задержали "Адольфа Гитлера" после заказа пиццы, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Житель города оформил заказ пиццы в торговом центре "Депо", указав в качестве имени покупателя лидера нацистской Германии. Сотрудники уголовного розыска выявили нарушителя, к разбирательству также подключились представители центра по противодействию экстремизму.

Оказалось, что заказ сделал студент строительного колледжа Тимофей. Он учится на электрика. В итоге его задержали в учебном заведении. Молодой человек не пытался сбежать и раскаялся в содеянном.

Студент попросил прощения у тех, кого его действия "задели за живое", и подчеркнул, что не является сторонником нацизма. По словам Горелых, тот заявил, что якобы не понимал смысл поступка. Тем не менее против него возбудили административное дело о пропаганде фашизма, теперь ему грозит до 15 суток ареста.

Вместе с тем по решению врио начальника гарнизона Нижнего Тагила в адрес директора учебного заведения, в котором обучается Тимофей, будет направлено официальное представление с требованием провести среди студентов профилактические мероприятия с акцентом на патриотическое воспитание.

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