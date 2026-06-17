В РФ могут снизить межбанковские комиссии для вывода карт Visa и Mastercard из оборота

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Национальная система платежных карт (НСПК) предложила участникам рынка решение по постепенному выводу карт международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard из оборота в России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте НПСК.

Вместо ограничения срока действия карт предлагается снижать ставки межбанковского вознаграждения по операциям через Visa и MasterCard. Предполагается, что с начала 2027 года ставка уменьшится до 1%, а с 2028-го – до 0%.

Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин напомнил, что после ухода из России МПС их карты, выпущенные российскими банками, перестали приниматься за границей. Однако для удобства россиян НСПК продолжает технологически поддерживать их использование внутри страны, несмотря на значительные траты.

Вопрос о сроках обращения карт МПС обсуждается участниками рынка с 2024 года, но единое решение пока не принято. Тема также поднималась на очередном совете участников и пользователей платежного рынка при НСПК, где банки выразили поддержку идеи не вводить жесткие сроки прекращения действия карт МПС, больше не функционирующих в России.

Дубинин выразил уверенность, что поэтапное снижение ставки межбанковского перевода даст возможность банкам безболезненно и постепенно вывести из оборота Visa и Masterсard.

По данным НСПК, доля карт российской платежной системы "Мир" в общем объеме карточных операций в стране по итогам первого квартала этого года превысила 75%. Карты Visa и Masterсard постепенно выходят из оборота, однако еще остаются у клиентов. В Центробанке в конце мая подчеркивали, что на них приходится около 17% банковского "пластика".

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков обращал внимание, что риски при использовании карт Visa и Masterсard увеличиваются из-за истечения сроков их действия. По его словам, мошенники достигли существенного прогресса в схемах кражи денег с таких карт, что делает актуальным переход на национальную платежную систему "Мир".