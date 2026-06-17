В Петербурге одобрили "пухососы" после вирусного мема

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что "пухососы", ставшие популярными благодаря вирусному ролику в соцсетях, могли бы оказаться востребованными в городе. Об этом он заявил по итогам заседания парламента, сообщает "Фонтанка.ру".

В начале лета "пухососы" стали вирусным интернет-мемом после появления сгенерированного видео, на котором необычная техника убирает пух на улицах Москвы.

Бельский отметил, что ролик с техникой для уборки тополиного пуха, вероятно, был создан при помощи искусственного интеллекта. При этом он подчеркнул, что подобные технологии могли бы помочь жителям, страдающим аллергией.

Он также напомнил, что тополиный пух доставляет неудобства не только москвичам, но и жителям Петербурга. По словам Бельского, прежде чем внедрять такие устройства, необходимо оценить их эффективность и экономическую целесообразность.

Ранее ведущий инженер Мария Комбарова подчеркнула, что тополиный пух не является причиной аллергии. Он лишь переносит частицы, в которых могут быть споры плесневелых грибов, бактерии и другие губительные для здоровья человека вещества. Их оседание на слизистых оболочках дыхательных путей может привести к инфекции и воспалению.