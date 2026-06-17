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17 июня, 15:46

Город

Художественная подсветка украсила Спасо-Андроников монастырь в Москве

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Стены и здания Спасо-Андроникова монастыря в Таганском районе Москвы получили архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, для освещения этого объекта культурного наследия федерального значения специалисты разработали специальный план. Важно было подчеркнуть детали здания и грамотно вписать его в общее световое пространство города.

Теперь там установлено 200 осветительных приборов. Их можно заметить на внешней стороне стен от ворот со стороны Андроньевского проезда до Трапезной палаты, в том числе на двух башнях. Также ряд элементов подсвечивается дополнительными прожекторами на опорах освещения с внешней стороны. Кроме того, подвеску частично получила церковь Архангела Михаила.

В работах специалисты использовали светильники линейного типа и прожекторы со светодиодами нейтрального белого цвета. В дальнейшем планируется осветить вход в монастырь, а также его территорию.

Бирюков отметил, что за последние 14 лет уровень освещенности столицы вырос в 2,6 раза. Теперь в городе в 4 раза больше зданий, получивших архитектурно-художественную подсветку. Сейчас в мегаполисе порядка 1,3 миллиона светильников, которые при этом потребляют меньше электроэнергии за счет применения энергоэффективных светодиодов.

Архитектурно-художественную подсветку также получит храм Всех Святых в земле Российской просиявших на юго-западе Москвы. Свет поможет раскрыть красоту и показать особенности строения, подчеркнуть его декоративные элементы. Всего там будет установлено 440 светильников.

"Новости дня": более 130 объектов столицы украсят архитектурно-художественной подсветкой

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