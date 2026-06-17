Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 15:42

Происшествия

В Кемеровской области мужчина выдумал захват заложников, чтобы ему починили трубу

Фото: depositphotos/blinow61

Мужчина в Кемеровской области выдумал захват заложников, чтобы ему починили трубу, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

В единую диспетчерскую службу "112" обратился 54-летний житель города Кемерово, который заявил, что удерживает заложников. Он также сообщил, что у него есть оружие, потребовал выкуп в размере 70 тысяч рублей.

Однако выяснилось, что никаких заложников на самом деле нет – около недели назад у него в доме произошел потоп, а многократные вызовы различных служб ни к чему не привели, поскольку никто не приехал. В какой-то момент кемеровчанин выпил алкогольные напитки и решил, что если он вызовет полицию по ложному вызову, то это привлечет внимание к его проблеме.

Теперь в отношении него составлен административный протокол за ложный вызов спецслужб, он может получить штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Повлиял ли поступок кемеровчанина на починку трубы, не уточняется.

Ранее мужчина в Сингапуре позвонил в полицию больше тысячи раз. В день он совершал от 24 до 425 звонков. При этом он использовал тщательно продуманные меры, чтобы скрыть свою личность – например, использовал иностранный номер и молчал во время разговоров.

Ему предъявили обвинения по четырем пунктам о препятствовании работе госслужащих, за каждый из них ему грозит до 6 месяцев тюрьмы или штраф до 2,5 тысячи сингапурских долларов, то есть примерно 145 125 рублей.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика