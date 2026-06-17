В Кемеровской области мужчина выдумал захват заложников, чтобы ему починили трубу

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Мужчина в Кемеровской области выдумал захват заложников, чтобы ему починили трубу, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

В единую диспетчерскую службу "112" обратился 54-летний житель города Кемерово, который заявил, что удерживает заложников. Он также сообщил, что у него есть оружие, потребовал выкуп в размере 70 тысяч рублей.

Однако выяснилось, что никаких заложников на самом деле нет – около недели назад у него в доме произошел потоп, а многократные вызовы различных служб ни к чему не привели, поскольку никто не приехал. В какой-то момент кемеровчанин выпил алкогольные напитки и решил, что если он вызовет полицию по ложному вызову, то это привлечет внимание к его проблеме.

Теперь в отношении него составлен административный протокол за ложный вызов спецслужб, он может получить штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Повлиял ли поступок кемеровчанина на починку трубы, не уточняется.

Ранее мужчина в Сингапуре позвонил в полицию больше тысячи раз. В день он совершал от 24 до 425 звонков. При этом он использовал тщательно продуманные меры, чтобы скрыть свою личность – например, использовал иностранный номер и молчал во время разговоров.

Ему предъявили обвинения по четырем пунктам о препятствовании работе госслужащих, за каждый из них ему грозит до 6 месяцев тюрьмы или штраф до 2,5 тысячи сингапурских долларов, то есть примерно 145 125 рублей.

