Суд запретил москвичке сдавать квартиру как фотостудию из-за жалоб соседки

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Жительница Москвы через суд добилась запрета на использование соседней квартиры этажом выше в качестве фотостудии, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Женщина пожаловалась, что соседи сверху сдают жилье для фотосъемок. Из-за этого в подъезде регулярно появлялись незнакомцы, а сама она страдала от шума, в том числе от передвижения мебели во время работы фотографов.

В подтверждение своих доводов истица приложила протокол измерения уровня шума. Согласно документам, анализ зафиксировал превышение допустимых дневных значений.

Хозяйка спорной квартиры в суде настаивала, что больше не сдает ее в аренду. Однако в интернете обнаружили актуальное объявление о предоставлении помещения для фото- и видеосъемок.

В итоге суд удовлетворил иск и запретил использовать жилое помещение в качестве фотостудии.

Ранее Кузьминский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и изъял в пользу государства недвижимость иностранных организаций, связанных с религиозной группой "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Речь идет о 123 объектах жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Московской, Ленинградской, Псковской и других областях.

