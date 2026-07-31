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31 июля, 19:45

Происшествия

Суд в Москве изъял по иску прокуратуры недвижимость "Свидетелей Иеговы" в регионах РФ

Фото: depositphotos/andreyuu

Кузьминский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и изъял в пользу государства недвижимость иностранных организаций, связанных с религиозной группой "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В частности, инстанция признала ничтожными десятки договоров дарения и пожертвования, заключенных в период с 2016 по 2017 годы между российскими отделениями "Свидетелей Иеговы" и зарубежными филиалами этой конфессии. Согласно позиции истца, эти сделки были направлены на вывод имущества из-под возможного изъятия в случае ликвидации организации.

Изъятое имущество включает 123 объекта жилой и коммерческой недвижимости, общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Среди них 63 объекта недвижимости и 60 земельных участков, занимающих 5,6 гектара. Объекты расположены в Москве, Московской, Ленинградской, Псковской, Ростовской, Воронежской, Иркутской, Ивановской, Свердловской, Курганской, Липецкой, Самарской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и других регионах России.

Ранее суд в Москве приговорил основательницу запрещенной и нежелательной в России секты "Фалуньгун" Наталью Миненкову к 4 годам колонии за организацию деятельности нежелательной в РФ иностранной организации. Ей также запретили заниматься общественно-политической деятельностью на 7 лет.

Как выяснили правоохранители, Миненкова с июля 2020 по октябрь 2023 года незаконно организовала в Москве деятельность Ассоциации "Центр духовного и физического совершенствования "Фалунь Дафа", распространяя продукцию и материалы, включая признанную экстремистской книгу "Чжуань Фалунь".

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