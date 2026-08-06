Коммерческое помещение на Маросейке выставили на городские торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На городские торги выставлено коммерческое помещение площадью 276,2 квадратного метра в Басманном районе столицы. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение расположено на улице Маросейке, доме 2/15, строении 1. Оно имеет отдельный вход и занимает подвал трехэтажного здания – объекта культурного наследия федерального значения "Жилой дом" конца XVIII века.

По словам Пуртова, Центральный административный округ традиционно остается одним из самых привлекательных для бизнеса благодаря узнаваемости адреса, транспортной доступности и высокому пешеходному трафику. Свободное назначение помещения позволяет будущему владельцу реализовать различные проекты – от студии красоты до образовательного учреждения или пространства для проведения мероприятий.

"Такие лоты можно приобрести на городских торгах. Например, сейчас на аукцион выставлено помещение в Басманном районе на улице Маросейке", – отметил Пуртов.

Заявочная кампания продлится до 13 августа, а открытый аукцион пройдет 25 августа. Продавцом недвижимости выступает столичный Департамент городского имущества.

Ранее московские власти выставили на торги 11 коммерческих помещений в Западном Дегунине на Базовской улице в новых многоквартирных домах. Площадь объектов от 126,8 до 226,2 квадратного метра. Они подойдут для пунктов выдачи, магазинов, фитнес-студий, салонов красоты и общепита. Заявки принимаются с 13 по 31 августа, аукционы пройдут с 25 августа по 9 сентября на площадке "Росэлторг".