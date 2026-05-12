Аневризму аорты и другие патологии можно выявить с помощью ИИ в московских клиниках

Искусственный интеллект в московских клиниках помогает выявлять аневризму аорты и другие опасные заболевания. Об этом рассказали специалисты Центра диагностики телемедицины ДЗМ.

Новый сервис на базе ИИ создает сводки из электронных медицинских карт и уже сэкономил врачам более 600 часов рабочего времени. Система автоматически разделяет результаты исследований на нормальные показатели и случаи, требующие внимания специалиста.

