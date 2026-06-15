Собянин: утверждена архитектурная концепция школы будущего в Таганском районе

В Таганском районе столицы появится школа будущего. Ее построят на Новорогожской улице. Об утверждении архитектурной концепции нового учебного заведения Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра Москвы, школа будет окружена жилой застройкой и должна стать новой архитектурной доминантой квартала. Фасад выполнят в виде своеобразного пазла из разноформатных элементов с интегрированными оконными проемами.

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