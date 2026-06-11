Собянин: в Москве продолжат комплексную реставрацию ансамбля Донского монастыря

Реставрация ансамбля Донского монастыря будет продолжаться. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге. Монастырь является объектом культурного наследия, в котором насчитывается более 30 памятников истории и архитектуры.

Их комплексное обновление идет уже несколько лет за счет федерального и городского бюджетов, а также при поддержке меценатов. Проекты реставрации Малого собора и церкви Архангела Михаила были удостоены премии "Московская реставрация" в 2016 и 2017 годах.

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