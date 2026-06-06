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06 июня, 18:15

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Свыше 20 сервисов генеративного ИИ используют в московском здравоохранении

Свыше 20 сервисов генеративного ИИ используют в московском здравоохранении

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Более 20 сервисов генеративного искусственного интеллекта работают в московском здравоохранении. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Один из них – сервис контроля критических акушерских состояний. Нейросеть мониторит показатели здоровья женщины и плода, уведомляя врача в случае обнаружения отклонений. Еще один ИИ-помощник анализирует все случаи повторной госпитализации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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