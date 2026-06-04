Новую программу медицинских чекапов для отслеживания старения запустят в Москве. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, такие обследования позволят каждому москвичу оценить свои риски, перспективы и состояние здоровья в целом. Например, можно будет узнать биологический возраст и выявить механизмы старения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.