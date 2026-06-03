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03 июня, 14:15

Экономика

Германия направила официальную делегацию на ПМЭФ впервые за последние годы

Германия направила официальную делегацию на ПМЭФ впервые за последние годы

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Германия направила официальную делегацию бизнеса на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) впервые за последние несколько лет.

Как пояснил глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, предприниматели хотят защитить свои инвестиции в Россию объемом более 100 миллиардов евро и сохранить позиции на российском рынке, который активно осваивают их китайские конкуренты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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