Германия направила официальную делегацию на ПМЭФ впервые за последние годы

Германия направила официальную делегацию бизнеса на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) впервые за последние несколько лет.

Как пояснил глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, предприниматели хотят защитить свои инвестиции в Россию объемом более 100 миллиардов евро и сохранить позиции на российском рынке, который активно осваивают их китайские конкуренты.

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