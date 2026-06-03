03 июня, 14:15Экономика
Германия направила официальную делегацию на ПМЭФ впервые за последние годы
Германия направила официальную делегацию бизнеса на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) впервые за последние несколько лет.
Как пояснил глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, предприниматели хотят защитить свои инвестиции в Россию объемом более 100 миллиардов евро и сохранить позиции на российском рынке, который активно осваивают их китайские конкуренты.
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