Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения

В Москве определили приоритеты развития городского здравоохранения на 2026 год и дальнейшую перспективу, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В список задач вошли:



рост средней ожидаемой продолжительности жизни;

развитие системы медпомощи женщинам и детям;

повышение качества лечения пациентов с онкологическими заболеваниями;

расширение использования высокотехнологичных методов лечения;

формирование нового каркаса стационарной помощи – строительство "больниц будущего";

активная цифровая трансформация московского здравоохранения.

Мэр заверил, что власти города продолжат делать все возможное, чтобы медпомощь в мегаполисе была качественнее и доступнее.

Ранее в ГКБ имени С. С. Юдина открылся Московский городской референс-центр респираторной медицины. Он является подразделением с расширенной командой экспертов, которые занимаются диагностикой, подбором лечения бронхолегочных заболеваний и дают "второе мнение" по сложным клиническим случаям. Для каждого пациента подбирается персональная схема терапии.