05 мая, 17:52

Мэр Москвы

Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве определили приоритеты развития городского здравоохранения на 2026 год и дальнейшую перспективу, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В список задач вошли:

  • рост средней ожидаемой продолжительности жизни;
  • развитие системы медпомощи женщинам и детям;
  • повышение качества лечения пациентов с онкологическими заболеваниями;
  • расширение использования высокотехнологичных методов лечения;
  • формирование нового каркаса стационарной помощи – строительство "больниц будущего";
  • активная цифровая трансформация московского здравоохранения.

Мэр заверил, что власти города продолжат делать все возможное, чтобы медпомощь в мегаполисе была качественнее и доступнее.

Ранее в ГКБ имени С. С. Юдина открылся Московский городской референс-центр респираторной медицины. Он является подразделением с расширенной командой экспертов, которые занимаются диагностикой, подбором лечения бронхолегочных заболеваний и дают "второе мнение" по сложным клиническим случаям. Для каждого пациента подбирается персональная схема терапии.

Собянин рассказал о социальной поддержке пациентов московских стационаров

