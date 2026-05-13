Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 09:19

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о всесторонней заботе о женском здоровье в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва продолжает всесторонне заботиться о женском здоровье, внедряя новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Стандарт включает полный цикл услуг на протяжении всей жизни, в том числе консультации, обследования, сопровождение во время беременности. Все это объединено в структуру единого комплекса, состоящего из центра женского здоровья, родильного дома или перинатального центра и гинекологического отделения многопрофильного стационара.

Ключевым элементом нового стандарта являются центры женского здоровья – современные клиники с широкими диагностическими возможностями. К концу прошлого года в Москве открыли 16 таких центров, которые заменили традиционные женские консультации.

Собянин напомнил, что в сентябре 2024 года Москва первой в стране запустила проект по поддержке репродуктивного здоровья женщин "Стану мамой", целью которого является помощь москвичкам от 18 до 39 лет в планировании беременности.

Также расширена программа неонатального скрининга: теперь она охватывает 38 наследственных заболеваний. На базе крупнейших многопрофильных стационаров созданы 6 специализированных детских центров лечения. Кроме того, в прошлом году открылся новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира.

Ранее сообщалось, что доступность метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) выросла в Москве более чем в 2 раза с 2019 года. Уточнялось, что в 2026 году пройти процедуру смогут еще почти 12 тысяч жительниц столицы.

Собянин: продолжаем вводить новый стандарт акушерско-гинекологической помощи

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика