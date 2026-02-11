Форма поиска по сайту

Новости

Новости

11 февраля, 13:36

Политика

В ГД предложили ввести дополнительные послеродовые медосмотры

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России следует ввести медицинские осмотры женщин через 3 и 12 месяцев после родов. С таким предложением выступили депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Они направили соответствующее письмо главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, сообщает ТАСС.

Парламентарии обратили внимание, что в стране наблюдается проблема незавершенного восстановления женского здоровья в более отдаленном послеродовом периоде. Они уточнили, что действующее законодательство включает понятие такого периода, но конкретных норм о позднем наблюдении нет.

Осмотры могли бы проходить в женской консультации или поликлинике по месту жительства пациентки с привлечением акушера-гинеколога, терапевта и психотерапевта. В частности, инициатива предполагает расширение комплекса обследований на подобных приемах за счет измерения артериального давления, оценки уровня гемоглобина и глюкозы, а также скрининга депрессии.

Введение послеродовых осмотров даст возможность своевременно выявлять скрытые патологии и проводить лечение до развития тяжелых осложнений. Более того, укрепление здоровья женщины в первый год после родов положительно скажется на развитии ребенка, уверены депутаты.

Между тем в России с 1 апреля вступят в силу новые правила проведения неонатального скрининга для новорожденных. В программу добавили диагностику двух тяжелых наследственных заболеваний. Младенцев теперь будут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве

политикамедицинаобщество

