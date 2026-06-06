Собянин рассказал о развитии системы травматологической и ортопедической помощи

В Москве появилась единая городская система травматолого-ортопедической помощи, в которую входит сеть многопрофильных больниц. Ежегодно помощь в них получают больше 100 тысяч пациентов, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, московские стационары оснастили передовыми технологиями, в том числе системами интраоперационной 3D-реконструкции, которые позволяют делать точные трехмерные модели для операций.

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