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03 июня, 19:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026

Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026

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Москва стала активным участником Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который начал работу 3 июня Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра, столица представила на форуме масштабный стенд. На нем представлены важнейшие достижения Москвы в настоящем и планы на будущее. Это ключевые проекты в экономике, градостроительстве, социальной сфере, транспорте, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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