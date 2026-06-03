03 июня, 19:30Мэр Москвы
Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026
Москва стала активным участником Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который начал работу 3 июня Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.
По словам мэра, столица представила на форуме масштабный стенд. На нем представлены важнейшие достижения Москвы в настоящем и планы на будущее. Это ключевые проекты в экономике, градостроительстве, социальной сфере, транспорте, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.