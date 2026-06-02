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02 июня, 07:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как Москва поддерживает учащихся школ и колледжей искусств

Собянин рассказал, как Москва поддерживает учащихся школ и колледжей искусств

Собянин: поддержка юных талантов – один из ключевых приоритетов Москвы

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Поддержка юных талантов – один из ключевых приоритетов Москвы. 1 июня премии в области культуры и искусства вручили лучшим ученикам творческих школ и колледжей, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, гранты города вручаются с 2015 года за достижения в музыке, хореографии, изобразительном и театральном искусстве. Лауреатами и обладателями Гран-при стали уже больше тысячи человек.

Прошедшее награждение касалось победителей этого учебного года. 102 участника получили награды в 34 номинациях. Общий призовой фонд премии превысил 13 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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