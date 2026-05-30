Сергей Собянин: Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира

Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, с 2011 года число уличных светильников в столице увеличилось более чем в 2,5 раза. Сейчас в городе ежедневно включаются около 1,3 миллиона приборов, почти 60% из них – современные светодиодные.

В 2026 году в дворах, парках и на территориях социальных учреждений планируют установить свыше 26 тысяч новых светильников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.