Сергей Собянин рассказал о строительстве новой станции метро "Достоевская"

Строительство станции метро "Достоевская" Кольцевой линии метро идет в активном режиме, сообщил Сергей Собянин. Завершена проходка шестого шахтного ствола, через который будут возводить станционный комплекс, включая платформу.

Специалисты монтировали 43 чугунных кольца диаметром 6 метров и высотой 1 метр каждое. Все работы проходили вручную, без средств малой механизации, в неустойчивых грунтах с помощью отбойных молотков. Завершить "Достоевскую" планируют в 2030 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.