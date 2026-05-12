Главными цветами станции метро "Новорижская" станут белый и коричневый

Путь до Большой кольцевой линии столичного метро сократится с 1 часа до 20 минут после открытия станции "Новорижская". Сама станция находится в процессе строительства, но в будущем главными цветами в ее оформлении станут белый и коричневый.

Колонны и потолок выполнят из вертикальных ламелей, которые создадут образ восходящего пламени. На стенах платформы разместят композицию из объемных алюминиевых панелей, а пол отделают плитами из серого и светлого гранита.

