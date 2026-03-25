"Деньги 24": автокредиты с просрочкой более 90 дней увеличились в России

Автокредиты с просрочкой более 90 дней в феврале увеличились на 200 тысяч штук, что составило рост на 5,6% за месяц и в 1,3 раза за год. Суммы автокредитов растут вместе с ценами на автомобили, и просрочка быстро увеличивается.

В рублевом эквиваленте сумма просроченной задолженности превышает 200 млрд рублей, это рост на 6,6% за месяц и на 40,8% за год. Суммарная задолженность россиян по автокредитам составляет 3,5 триллиона рублей.

Подробнее – в программе "Деньги 24".