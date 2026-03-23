Москвичи стали переезжать в квартиры поменьше из-за роста стоимости жилья

Москвичи стали переезжать в квартиры поменьше. По статистике средняя площадь приобретаемого жилья в новостройках с каждым годом сокращается. Сейчас этот показатель составляет 47,5 квадратного метра при средней стоимости жилья в комфорт и бизнес-классе порядка 419 тысяч рублей за "квадрат".

С августа 2024 года минимальная площадь жилья в новых домах не должна быть менее 28 квадратных метров. Девелоперы отмечают, что сокращение площадей связано с ростом стоимости жилья и снижением покупательской способности. Сейчас жестче условия по ипотеке, выше ключевая ставка, поэтому строить квартиры большой площади невыгодно.

