"Деньги 24": списания средств за подписки после удаления карты запретят в России

С 1 марта вступает в силу закон, запрещающий онлайн-сервисам автоматически списывать деньги за подписки, если пользователь удалил карту или отказался от ее использования. Новые правила коснутся любых интернет-платформ с периодическими платежами.

При этом закон не распространяется на подписки на физические товары, например, на доставку еды. Единого реестра онлайн-подписок не существует, поэтому за своими подписками даже после вступления закона в силу придется следить самостоятельно.

Подробнее – в программе "Деньги 24".