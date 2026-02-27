27 февраля, 17:30Общество
"Деньги 24": списания средств за подписки после удаления карты запретят в России
С 1 марта вступает в силу закон, запрещающий онлайн-сервисам автоматически списывать деньги за подписки, если пользователь удалил карту или отказался от ее использования. Новые правила коснутся любых интернет-платформ с периодическими платежами.
При этом закон не распространяется на подписки на физические товары, например, на доставку еды. Единого реестра онлайн-подписок не существует, поэтому за своими подписками даже после вступления закона в силу придется следить самостоятельно.
Подробнее – в программе "Деньги 24".