Сугробы в Москве уменьшатся на 20 сантиметров до 8 марта

До 8 марта сугробы в Москве уменьшатся на 20 сантиметров. Обильно снег начнет таять с середины марта, что принесет в регион серьезное половодье. Об этом предупредили синоптики.

Городские службы уже начали подготовку к весеннему сезону. Специалисты проверяют и чистят ливневые стоки, дренажные канавы и русла мелких рек. Столица может получить около 5 миллионов кубометров талой воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.