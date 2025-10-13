В ГД предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России могут ввести механизм самозапрета на автоматические списания с банковских карт. С соответствующим предложением в Центробанк РФ обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости.

В обращении парламентария сказано, что такая функция позволит клиенту банка установить настройку для подобных платежей в мобильном приложении или личном кабинете.

"Пользователь самостоятельно активирует опцию "Запрет регулярных списаний", и при попытке проведения любого периодического платежа система на стороне банка отклоняла бы такую операцию", – говорится в документе.

Инициатива также предполагает, что для активации различных подписок граждане должны будут временно отключать запрет. Предполагается, что это позволит повысить осознанность при заключении подобных договоров, а также простимулирует поставщиков услуг делать процедуру отписки простой и прозрачной.

По словам Чернышова, многие граждане забывают об условиях автоматического продления подписок, что приводит к списаниям за неиспользуемые услуги.

"Реализация подобного механизма станет важным шагом в защите прав потребителей финансовых услуг и будет способствовать укреплению доверия к цифровой экономике", – заключил депутат.

Ранее Совфед одобрил закон, запрещающий автоматическое продление онлайн-подписок. Он направлен на защиту прав потребителей.

Согласно документу, продавец обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования предоставленных им реквизитов или данных. Закон вступает в силу с 1 марта следующего года.