В Госдуме предложили ввести самозапрет на получение входящих переводов

В Госдуме предложили ввести добровольный самозапрет на получение входящих переводов. По словам авторов инициативы, граждане смогут ограничивать поступления от неизвестных контактов, в том числе из-за границы.

Новый механизм призван защитить от мошенников, которые стали отправлять небольшие суммы с подозрительными комментариями. Из-за этого банки блокируют счета клиентов.

